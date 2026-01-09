Harga Hermeto Hari Ini

Harga live Hermeto (HERMETO) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 1.64% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HERMETO ke USD saat ini adalah $ 0 per HERMETO.

Hermeto saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 13,748.51, dengan suplai yang beredar 906.84M HERMETO. Selama 24 jam terakhir, HERMETO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, HERMETO bergerak +1.16% dalam satu jam terakhir dan -20.92% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Hermeto (HERMETO)

Kapitalisasi Pasar $ 13.75K$ 13.75K $ 13.75K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 13.75K$ 13.75K $ 13.75K Suplai Peredaran 906.84M 906.84M 906.84M Total Suplai 906,844,108.357341 906,844,108.357341 906,844,108.357341

Kapitalisasi Pasar Hermeto saat ini adalah $ 13.75K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HERMETO adalah 906.84M, dan total suplainya sebesar 906844108.357341. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 13.75K.