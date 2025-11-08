Harga Hiero Terminal Hari Ini

Harga live Hiero Terminal (HTERM) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.06% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HTERM ke USD saat ini adalah -- per HTERM.

Hiero Terminal saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 46,364, dengan suplai yang beredar 812.38M HTERM. Selama 24 jam terakhir, HTERM diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.03376994, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, HTERM bergerak +1.75% dalam satu jam terakhir dan -16.42% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Hiero Terminal (HTERM)

Kapitalisasi Pasar $ 46.36K$ 46.36K $ 46.36K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 46.36K$ 46.36K $ 46.36K Suplai Peredaran 812.38M 812.38M 812.38M Total Suplai 812,376,344.022138 812,376,344.022138 812,376,344.022138

