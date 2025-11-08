Harga hit meeee upp Hari Ini

Harga live hit meeee upp (HMU) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.14% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HMU ke USD saat ini adalah -- per HMU.

hit meeee upp saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 14,557.9, dengan suplai yang beredar 998.85M HMU. Selama 24 jam terakhir, HMU diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, HMU bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -13.84% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar hit meeee upp (HMU)

Kapitalisasi Pasar $ 14.56K$ 14.56K $ 14.56K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 14.56K$ 14.56K $ 14.56K Suplai Peredaran 998.85M 998.85M 998.85M Total Suplai 998,851,927.741656 998,851,927.741656 998,851,927.741656

Kapitalisasi Pasar hit meeee upp saat ini adalah $ 14.56K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HMU adalah 998.85M, dan total suplainya sebesar 998851927.741656. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 14.56K.