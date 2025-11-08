Harga HITDEX Hari Ini

Harga live HITDEX (HIT) hari ini adalah --, dengan perubahan 15.35% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HIT ke USD saat ini adalah -- per HIT.

HITDEX saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 51,434, dengan suplai yang beredar 395.81M HIT. Selama 24 jam terakhir, HIT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00189769, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, HIT bergerak +9.83% dalam satu jam terakhir dan -3.62% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar HITDEX (HIT)

Kapitalisasi Pasar $ 51.43K$ 51.43K $ 51.43K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 129.40K$ 129.40K $ 129.40K Suplai Peredaran 395.81M 395.81M 395.81M Total Suplai 995,806,130.4830385 995,806,130.4830385 995,806,130.4830385

Kapitalisasi Pasar HITDEX saat ini adalah $ 51.43K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HIT adalah 395.81M, dan total suplainya sebesar 995806130.4830385. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 129.40K.