Harga HODL ETF Hari Ini

Harga live HODL ETF (SN118) hari ini adalah $ 0.966283, dengan perubahan 2.81% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SN118 ke USD saat ini adalah $ 0.966283 per SN118.

HODL ETF saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 878,305, dengan suplai yang beredar 908.95K SN118. Selama 24 jam terakhir, SN118 diperdagangkan antara $ 0.903448 (low) dan $ 1.056 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 3.18, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.786217.

Dalam kinerja jangka pendek, SN118 bergerak +0.00% dalam satu jam terakhir dan -5.04% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar HODL ETF (SN118)

Kapitalisasi Pasar $ 878.31K$ 878.31K $ 878.31K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 878.31K$ 878.31K $ 878.31K Suplai Peredaran 908.95K 908.95K 908.95K Total Suplai 908,952.166762759 908,952.166762759 908,952.166762759

Kapitalisasi Pasar HODL ETF saat ini adalah $ 878.31K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SN118 adalah 908.95K, dan total suplainya sebesar 908952.166762759. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 878.31K.