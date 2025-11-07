Harga Holograph Hari Ini

Harga live Holograph (HLG) hari ini adalah $ 0.00006008, dengan perubahan 5.24% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HLG ke USD saat ini adalah $ 0.00006008 per HLG.

Holograph saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 91,629, dengan suplai yang beredar 1.53B HLG. Selama 24 jam terakhir, HLG diperdagangkan antara $ 0.00005706 (low) dan $ 0.00006873 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02789807, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00004564.

Dalam kinerja jangka pendek, HLG bergerak -0.29% dalam satu jam terakhir dan +3.62% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Holograph (HLG)

Kapitalisasi Pasar $ 91.63K$ 91.63K $ 91.63K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 599.64K$ 599.64K $ 599.64K Suplai Peredaran 1.53B 1.53B 1.53B Total Suplai 9,979,982,508.303848 9,979,982,508.303848 9,979,982,508.303848

Kapitalisasi Pasar Holograph saat ini adalah $ 91.63K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HLG adalah 1.53B, dan total suplainya sebesar 9979982508.303848. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 599.64K.