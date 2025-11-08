BursaDEX+
Harga live hood rat hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar HOODRAT adalah 15,750.38 USD. Lacak informasi harga aktual HOODRAT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang HOODRAT

Info Harga HOODRAT

Penjelasan HOODRAT

Situs Web Resmi HOODRAT

Tokenomi HOODRAT

Prakiraan Harga HOODRAT

Logo hood rat

Harga hood rat (HOODRAT)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 HOODRAT ke USD:

--
----
+4.00%1D
USD
Grafik Harga Live hood rat (HOODRAT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 03:10:59 (UTC+8)

Harga hood rat Hari Ini

Harga live hood rat (HOODRAT) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.07% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HOODRAT ke USD saat ini adalah -- per HOODRAT.

hood rat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15,750.38, dengan suplai yang beredar 999.75M HOODRAT. Selama 24 jam terakhir, HOODRAT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00184219, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, HOODRAT bergerak +1.09% dalam satu jam terakhir dan -13.32% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar hood rat (HOODRAT)

$ 15.75K
$ 15.75K$ 15.75K

--
----

$ 15.75K
$ 15.75K$ 15.75K

999.75M
999.75M 999.75M

999,746,302.066669
999,746,302.066669 999,746,302.066669

Kapitalisasi Pasar hood rat saat ini adalah $ 15.75K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HOODRAT adalah 999.75M, dan total suplainya sebesar 999746302.066669. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 15.75K.

Riwayat Harga hood rat USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00184219
$ 0.00184219$ 0.00184219

$ 0
$ 0$ 0

+1.09%

+4.07%

-13.32%

-13.32%

Riwayat Harga hood rat (HOODRAT) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga hood rat ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga hood rat ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga hood rat ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga hood rat ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+4.07%
30 Days$ 0-43.66%
60 Hari$ 0-62.18%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk hood rat

Prediksi Harga hood rat (HOODRAT) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target HOODRAT pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga hood rat (HOODRAT) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga hood rat berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga hood rat yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga HOODRAT untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga hood rat.

Apa yang dimaksud dengan hood rat (HOODRAT)

HOODRAT is a meme coin launched on the Solana blockchain, centered on community participation and decentralized culture. HOODRAT is a Community backed token , with all supply distributed and liquidity locked to promote transparency and equity. The HOODRAT token has no formal utility and functions primarily as a social token, shaped by its community through memes, culture, and collective engagement.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya hood rat (HOODRAT)

Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang hood rat

Berapa nilai 1 hood rat pada tahun 2030?
Jika hood rat tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga hood rat tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 03:10:59 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting hood rat (HOODRAT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.