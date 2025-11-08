Harga hood rat Hari Ini

Harga live hood rat (HOODRAT) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.07% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HOODRAT ke USD saat ini adalah -- per HOODRAT.

hood rat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15,750.38, dengan suplai yang beredar 999.75M HOODRAT. Selama 24 jam terakhir, HOODRAT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00184219, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, HOODRAT bergerak +1.09% dalam satu jam terakhir dan -13.32% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar hood rat (HOODRAT)

Kapitalisasi Pasar $ 15.75K$ 15.75K $ 15.75K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 15.75K$ 15.75K $ 15.75K Suplai Peredaran 999.75M 999.75M 999.75M Total Suplai 999,746,302.066669 999,746,302.066669 999,746,302.066669

