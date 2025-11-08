Harga Hopper the Rabbit Hari Ini

Harga live Hopper the Rabbit (HOPPER) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.43% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HOPPER ke USD saat ini adalah -- per HOPPER.

Hopper the Rabbit saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 35,875, dengan suplai yang beredar 10.00B HOPPER. Selama 24 jam terakhir, HOPPER diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, HOPPER bergerak +0.61% dalam satu jam terakhir dan -37.93% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Hopper the Rabbit (HOPPER)

Kapitalisasi Pasar $ 35.88K$ 35.88K $ 35.88K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 35.88K$ 35.88K $ 35.88K Suplai Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Total Suplai 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Hopper the Rabbit saat ini adalah $ 35.88K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HOPPER adalah 10.00B, dan total suplainya sebesar 10000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 35.88K.