Berapa harga saat ini dari horse in an air vent?

horse in an air vent (HORSE) diperdagangkan pada Rp1.25997468562344000, mencerminkan pergerakan harga sebesar 28.78% selama 24 jam terakhir. Data langsung ini menggabungkan harga dari bursa global untuk memberikan para pedagang valuasi pasar yang akurat setiap saat.

Apa peran horse in an air vent dalam ekosistemnya?

Sebagai aset inti dalam jaringan -- dan bagian dari sektor Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, HORSE sering mendukung fungsi-fungsi penting seperti pembayaran, staking, pemungutan suara tata kelola, dan insentif likuiditas. Desainnya dapat memengaruhi cara aplikasi atau kontrak pintar beroperasi di seluruh ekosistemnya.

Seberapa aktif HORSE diperdagangkan hari ini?

Selama 24 jam terakhir, HORSE mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume tinggi biasanya menandakan minat investor yang kuat, likuiditas yang lebih sehat, serta eksekusi yang lebih baik bagi pedagang kecil maupun besar.

Berapa jumlah pasokan beredar dari horse in an air vent?

Terdapat 997051464.424122 token yang beredar saat ini, yang menentukan jumlah yang tersedia untuk diperdagangkan. Jumlah pasokan beredar membantu investor memperkirakan kelangkaan, dinamika inflasi, dan potensi distribusi token dalam jangka panjang.

Bagaimana kapitalisasi pasar dan peringkat HORSE?

horse in an air vent saat ini menempati peringkat pasar #7655 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp1256342568.552912000, menempatkannya di antara aset-aset terkenal dalam sektornya dan membantu investor mengukur skala relatifnya.

Bagaimana kinerja horse in an air vent dalam 24 jam terakhir?

Harganya menunjukkan pergerakan harga sebesar 28.78% selama 24 jam terakhir. Pergerakan jangka pendek dapat dipengaruhi oleh sentimen perdagangan, pergeseran likuiditas, atau perkembangan terkait jaringan --.

Bagaimana perbandingan horse in an air vent dengan aset serupa dalam kategori yang sama?

Dalam segmen Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, HORSE menunjukkan aktivitas kompetitif yang didukung oleh tingkat perdagangan yang kuat, likuiditas tinggi, dan penggunaan kasus yang berlangsung dalam ekosistemnya.