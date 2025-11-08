Harga Hot Mom Hari Ini

Harga live Hot Mom (HOTMOM) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.20% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HOTMOM ke USD saat ini adalah -- per HOTMOM.

Hot Mom saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,268.97, dengan suplai yang beredar 999.82M HOTMOM. Selama 24 jam terakhir, HOTMOM diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.112823, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, HOTMOM bergerak +1.01% dalam satu jam terakhir dan -11.86% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Hot Mom (HOTMOM)

Kapitalisasi Pasar $ 10.27K$ 10.27K $ 10.27K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.27K$ 10.27K $ 10.27K Suplai Peredaran 999.82M 999.82M 999.82M Total Suplai 999,818,301.368609 999,818,301.368609 999,818,301.368609

