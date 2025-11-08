Harga Huckleberry Hari Ini

Harga live Huckleberry (FINN) hari ini adalah $ 0.0002885, dengan perubahan 15.23% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FINN ke USD saat ini adalah $ 0.0002885 per FINN.

Huckleberry saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 22,966, dengan suplai yang beredar 77.94M FINN. Selama 24 jam terakhir, FINN diperdagangkan antara $ 0.00024748 (low) dan $ 0.00028951 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 3.19, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00022626.

Dalam kinerja jangka pendek, FINN bergerak +5.17% dalam satu jam terakhir dan +14.24% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Huckleberry (FINN)

Kapitalisasi Pasar $ 22.97K$ 22.97K $ 22.97K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 29.47K$ 29.47K $ 29.47K Suplai Peredaran 77.94M 77.94M 77.94M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Huckleberry saat ini adalah $ 22.97K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FINN adalah 77.94M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 29.47K.