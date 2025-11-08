Harga humanDAO Hari Ini

Harga live humanDAO (HDAO) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.08% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HDAO ke USD saat ini adalah -- per HDAO.

humanDAO saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 62,822, dengan suplai yang beredar 67.74M HDAO. Selama 24 jam terakhir, HDAO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0.00102135 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.166826, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, HDAO bergerak -1.00% dalam satu jam terakhir dan -11.51% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar humanDAO (HDAO)

Kapitalisasi Pasar $ 62.82K$ 62.82K $ 62.82K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 927.34K$ 927.34K $ 927.34K Suplai Peredaran 67.74M 67.74M 67.74M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar humanDAO saat ini adalah $ 62.82K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HDAO adalah 67.74M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 927.34K.