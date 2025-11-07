Harga Hunter by Virtuals Hari Ini

Harga live Hunter by Virtuals (DRPXBT) hari ini adalah --, dengan perubahan 15.60% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DRPXBT ke USD saat ini adalah -- per DRPXBT.

Hunter by Virtuals saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 71,973, dengan suplai yang beredar 999.05M DRPXBT. Selama 24 jam terakhir, DRPXBT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00161722, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DRPXBT bergerak +7.23% dalam satu jam terakhir dan -10.08% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Hunter by Virtuals (DRPXBT)

Kapitalisasi Pasar $ 71.97K$ 71.97K $ 71.97K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 71.97K$ 71.97K $ 71.97K Suplai Peredaran 999.05M 999.05M 999.05M Total Suplai 999,049,910.1637945 999,049,910.1637945 999,049,910.1637945

Kapitalisasi Pasar Hunter by Virtuals saat ini adalah $ 71.97K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DRPXBT adalah 999.05M, dan total suplainya sebesar 999049910.1637945. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 71.97K.