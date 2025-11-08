Harga Husky Hari Ini

Harga live Husky ($HUSKY) hari ini adalah $ 0.00004339, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $HUSKY ke USD saat ini adalah $ 0.00004339 per $HUSKY.

Husky saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 43,341, dengan suplai yang beredar 998.86M $HUSKY. Selama 24 jam terakhir, $HUSKY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00014588, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001982.

Dalam kinerja jangka pendek, $HUSKY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -1.40% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Husky ($HUSKY)

Kapitalisasi Pasar $ 43.34K$ 43.34K $ 43.34K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 43.34K$ 43.34K $ 43.34K Suplai Peredaran 998.86M 998.86M 998.86M Total Suplai 998,857,353.1235564 998,857,353.1235564 998,857,353.1235564

Kapitalisasi Pasar Husky saat ini adalah $ 43.34K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $HUSKY adalah 998.86M, dan total suplainya sebesar 998857353.1235564. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 43.34K.