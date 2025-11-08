Harga I am Him Hari Ini

Harga live I am Him (HIM) hari ini adalah $ 0.00003116, dengan perubahan 3.36% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HIM ke USD saat ini adalah $ 0.00003116 per HIM.

I am Him saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 31,159, dengan suplai yang beredar 999.93M HIM. Selama 24 jam terakhir, HIM diperdagangkan antara $ 0.00002923 (low) dan $ 0.00003116 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00229219, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002923.

Dalam kinerja jangka pendek, HIM bergerak +1.76% dalam satu jam terakhir dan -18.96% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar I am Him (HIM)

Kapitalisasi Pasar $ 31.16K$ 31.16K $ 31.16K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 31.16K$ 31.16K $ 31.16K Suplai Peredaran 999.93M 999.93M 999.93M Total Suplai 999,926,244.27 999,926,244.27 999,926,244.27

Kapitalisasi Pasar I am Him saat ini adalah $ 31.16K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HIM adalah 999.93M, dan total suplainya sebesar 999926244.27. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 31.16K.