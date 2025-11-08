Harga IAMAI Hari Ini

Harga live IAMAI (IAMAI) hari ini adalah $ 0.00003078, dengan perubahan 19.96% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi IAMAI ke USD saat ini adalah $ 0.00003078 per IAMAI.

IAMAI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 30,776, dengan suplai yang beredar 1.00B IAMAI. Selama 24 jam terakhir, IAMAI diperdagangkan antara $ 0.00002468 (low) dan $ 0.00003068 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00090426, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000104.

Dalam kinerja jangka pendek, IAMAI bergerak +0.86% dalam satu jam terakhir dan +0.02% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar IAMAI (IAMAI)

Kapitalisasi Pasar $ 30.78K$ 30.78K $ 30.78K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 30.78K$ 30.78K $ 30.78K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

