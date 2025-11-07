Harga iCommunity Hari Ini

Harga live iCommunity (ICOM) hari ini adalah $ 0.00120929, dengan perubahan 61.83% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ICOM ke USD saat ini adalah $ 0.00120929 per ICOM.

iCommunity saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 72,881, dengan suplai yang beredar 60.27M ICOM. Selama 24 jam terakhir, ICOM diperdagangkan antara $ 0.00120906 (low) dan $ 0.0031691 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 14.34, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ICOM bergerak +0.02% dalam satu jam terakhir dan -64.41% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar iCommunity (ICOM)

Kapitalisasi Pasar $ 72.88K$ 72.88K $ 72.88K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 118.27K$ 118.27K $ 118.27K Suplai Peredaran 60.27M 60.27M 60.27M Total Suplai 97,800,000.0 97,800,000.0 97,800,000.0

Kapitalisasi Pasar iCommunity saat ini adalah $ 72.88K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ICOM adalah 60.27M, dan total suplainya sebesar 97800000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 118.27K.