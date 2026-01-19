Harga iG3 Hari Ini

Harga live iG3 (TOPS) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 14.28% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TOPS ke USD saat ini adalah $ 0 per TOPS.

iG3 saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 21,711, dengan suplai yang beredar 1.21B TOPS. Selama 24 jam terakhir, TOPS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00324605, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, TOPS bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -46.47% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar iG3 (TOPS)

Kapitalisasi Pasar $ 21.71K$ 21.71K $ 21.71K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 179.33K$ 179.33K $ 179.33K Suplai Peredaran 1.21B 1.21B 1.21B Total Suplai 9,966,918,069.0 9,966,918,069.0 9,966,918,069.0

Kapitalisasi Pasar iG3 saat ini adalah $ 21.71K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TOPS adalah 1.21B, dan total suplainya sebesar 9966918069.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 179.33K.