Informasi Harga Indexy (I) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam: $ 0.00003951 $ 0.00003951 $ 0.00003951 Low 24 Jam $ 0.00005056 $ 0.00005056 $ 0.00005056 High 24 Jam Low 24 Jam $ 0.00003951$ 0.00003951 $ 0.00003951 High 24 Jam $ 0.00005056$ 0.00005056 $ 0.00005056 All Time High $ 0.00017086$ 0.00017086 $ 0.00017086 Harga Terendah $ 0.00001906$ 0.00001906 $ 0.00001906 Perubahan Harga (1 Jam) -1.16% Perubahan Harga (1 Hari) -4.25% Perubahan Harga (7H) -19.23% Perubahan Harga (7H) -19.23%

Harga aktual Indexy (I) adalah $0.00004809. Selama 24 jam terakhir, I diperdagangkan antara low $ 0.00003951 dan high $ 0.00005056, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highI adalah $ 0.00017086, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00001906.

Dalam hal kinerja jangka pendek, I telah berubah sebesar -1.16% selama 1 jam terakhir, -4.25% selama 24 jam, dan -19.23% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Indexy (I)

Kapitalisasi Pasar $ 4.81M$ 4.81M $ 4.81M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 4.81M$ 4.81M $ 4.81M Suplai Peredaran 100.00B 100.00B 100.00B Total Suplai 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Indexy saat ini adalah $ 4.81M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar I adalah 100.00B, dan total suplainya sebesar 100000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 4.81M.