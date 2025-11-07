Harga Infinity Rocket Hari Ini

Harga live Infinity Rocket (IRT) hari ini adalah $ 0.00206545, dengan perubahan 6.24% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi IRT ke USD saat ini adalah $ 0.00206545 per IRT.

Infinity Rocket saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 190,645, dengan suplai yang beredar 92.10M IRT. Selama 24 jam terakhir, IRT diperdagangkan antara $ 0.00192621 (low) dan $ 0.0020969 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.058618, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00166267.

Dalam kinerja jangka pendek, IRT bergerak +0.81% dalam satu jam terakhir dan -10.08% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Infinity Rocket (IRT)

Kapitalisasi Pasar $ 190.65K$ 190.65K $ 190.65K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 414.01K$ 414.01K $ 414.01K Suplai Peredaran 92.10M 92.10M 92.10M Total Suplai 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Infinity Rocket saat ini adalah $ 190.65K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar IRT adalah 92.10M, dan total suplainya sebesar 200000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 414.01K.