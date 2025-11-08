Harga infopunks Hari Ini

Harga live infopunks (INFOPUNKS) hari ini adalah --, dengan perubahan 5.37% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi INFOPUNKS ke USD saat ini adalah -- per INFOPUNKS.

infopunks saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,588.17, dengan suplai yang beredar 999.65M INFOPUNKS. Selama 24 jam terakhir, INFOPUNKS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, INFOPUNKS bergerak -0.28% dalam satu jam terakhir dan -22.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar infopunks (INFOPUNKS)

Kapitalisasi Pasar $ 9.59K$ 9.59K $ 9.59K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.59K$ 9.59K $ 9.59K Suplai Peredaran 999.65M 999.65M 999.65M Total Suplai 999,648,433.903939 999,648,433.903939 999,648,433.903939

Kapitalisasi Pasar infopunks saat ini adalah $ 9.59K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar INFOPUNKS adalah 999.65M, dan total suplainya sebesar 999648433.903939. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.59K.