Harga live infraX hari ini adalah 0.457034 USD. Lacak informasi harga aktual INFRA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga INFRA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang INFRA

Info Harga INFRA

Penjelasan INFRA

Situs Web Resmi INFRA

Tokenomi INFRA

Prakiraan Harga INFRA

Logo infraX

Harga infraX (INFRA)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 INFRA ke USD:

$0.457034
-1.30%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live infraX (INFRA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:50:51 (UTC+8)

Informasi Harga infraX (INFRA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.447106
Low 24 Jam
$ 0.485632
High 24 Jam

$ 0.447106
$ 0.485632
$ 45.71
$ 0.327661
-2.34%

-1.31%

-22.65%

-22.65%

Harga aktual infraX (INFRA) adalah $0.457034. Selama 24 jam terakhir, INFRA diperdagangkan antara low $ 0.447106 dan high $ 0.485632, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highINFRA adalah $ 45.71, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.327661.

Dalam hal kinerja jangka pendek, INFRA telah berubah sebesar -2.34% selama 1 jam terakhir, -1.31% selama 24 jam, dan -22.65% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar infraX (INFRA)

$ 457.32K
--
$ 457.32K
1.00M
1,000,000.0
Kapitalisasi Pasar infraX saat ini adalah $ 457.32K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar INFRA adalah 1.00M, dan total suplainya sebesar 1000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 457.32K.

Riwayat Harga infraX (INFRA) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga infraX ke USD adalah $ -0.0060886110848508.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga infraX ke USD adalah $ -0.2828968248.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga infraX ke USD adalah $ -0.2521970741.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga infraX ke USD adalah $ -2.7885441026787935.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0060886110848508-1.31%
30 Days$ -0.2828968248-61.89%
60 Hari$ -0.2521970741-55.18%
90 Hari$ -2.7885441026787935-85.91%

Apa yang dimaksud dengan infraX (INFRA)

InfraX offers a new dawn in cloud computing. Allowing prospective users the ability to make use of otherwise dormant GPU assets, democratising GPU access globally.

Struggling with GPU shortages? InfraX facilitates seamless GPU rental/lending protocols enabling decentralised, cost effective and price transparent services.

InfraX offers monetary incentives for those interesting in lending their GPU assets, with rewards based on total usage output.

Whether individual of corporate, InfraX enables and facilitates unmatched node opportunities, undoubtedly boosting the performance of your AI/GPU sectors.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya infraX (INFRA)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga infraX (USD)

Berapa nilai infraX (INFRA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda infraX (INFRA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk infraX.

Cek prediksi harga infraX sekarang!

INFRA ke Mata Uang Lokal

Tokenomi infraX (INFRA)

Memahami tokenomi infraX (INFRA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token INFRA sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang infraX (INFRA)

Berapa nilai infraX (INFRA) hari ini?
Harga live INFRA dalam USD adalah 0.457034 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga INFRA ke USD saat ini?
Harga INFRA ke USD saat ini adalah $ 0.457034. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar infraX?
Kapitalisasi pasar INFRA adalah $ 457.32K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar INFRA?
Suplai beredar INFRA adalah 1.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) INFRA?
INFRA mencapai harga ATH sebesar 45.71 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) INFRA?
INFRA mencapai harga ATL 0.327661 USD.
Berapa volume perdagangan INFRA?
Volume perdagangan 24 jam live INFRA adalah -- USD.
Akankah harga INFRA naik lebih tinggi tahun ini?
INFRA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga INFRA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting infraX (INFRA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

