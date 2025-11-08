Harga Instadapp WBTC Hari Ini

Harga live Instadapp WBTC (IWBTC) hari ini adalah $ 119,018, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi IWBTC ke USD saat ini adalah $ 119,018 per IWBTC.

Instadapp WBTC saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,015.39, dengan suplai yang beredar 0.06 IWBTC. Selama 24 jam terakhir, IWBTC diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 133,688, sementara all-time low aset ini adalah $ 16,702.44.

Dalam kinerja jangka pendek, IWBTC bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Instadapp WBTC (IWBTC)

Kapitalisasi Pasar $ 7.02K$ 7.02K $ 7.02K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.02K$ 7.02K $ 7.02K Suplai Peredaran 0.06 0.06 0.06 Total Suplai 0.05894403 0.05894403 0.05894403

Kapitalisasi Pasar Instadapp WBTC saat ini adalah $ 7.02K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar IWBTC adalah 0.06, dan total suplainya sebesar 0.05894403. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.02K.