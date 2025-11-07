Harga International Klein Blue Hari Ini

Harga live International Klein Blue (IKB) hari ini adalah --, dengan perubahan 5.18% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi IKB ke USD saat ini adalah -- per IKB.

International Klein Blue saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 145,334, dengan suplai yang beredar 824.63M IKB. Selama 24 jam terakhir, IKB diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, IKB bergerak -0.28% dalam satu jam terakhir dan -18.44% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar International Klein Blue (IKB)

Kapitalisasi Pasar $ 145.33K$ 145.33K $ 145.33K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 145.33K$ 145.33K $ 145.33K Suplai Peredaran 824.63M 824.63M 824.63M Total Suplai 824,633,570.5536097 824,633,570.5536097 824,633,570.5536097

Kapitalisasi Pasar International Klein Blue saat ini adalah $ 145.33K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar IKB adalah 824.63M, dan total suplainya sebesar 824633570.5536097. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 145.33K.