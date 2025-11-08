Harga INU Hari Ini

Harga live INU (INU) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.96% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi INU ke USD saat ini adalah -- per INU.

INU saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 39,735, dengan suplai yang beredar 999.88M INU. Selama 24 jam terakhir, INU diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00589313, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, INU bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -16.88% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar INU (INU)

Kapitalisasi Pasar $ 39.74K$ 39.74K $ 39.74K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 39.74K$ 39.74K $ 39.74K Suplai Peredaran 999.88M 999.88M 999.88M Total Suplai 999,878,495.86 999,878,495.86 999,878,495.86

Kapitalisasi Pasar INU saat ini adalah $ 39.74K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar INU adalah 999.88M, dan total suplainya sebesar 999878495.86. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 39.74K.