Harga IRL ANI Hari Ini

Harga live IRL ANI (URI) hari ini adalah --, dengan perubahan 11.36% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi URI ke USD saat ini adalah -- per URI.

IRL ANI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,788.29, dengan suplai yang beredar 999.62M URI. Selama 24 jam terakhir, URI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, URI bergerak -0.15% dalam satu jam terakhir dan -27.49% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar IRL ANI (URI)

Kapitalisasi Pasar $ 10.79K$ 10.79K $ 10.79K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.79K$ 10.79K $ 10.79K Suplai Peredaran 999.62M 999.62M 999.62M Total Suplai 999,623,132.8719997 999,623,132.8719997 999,623,132.8719997

Kapitalisasi Pasar IRL ANI saat ini adalah $ 10.79K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar URI adalah 999.62M, dan total suplainya sebesar 999623132.8719997. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.79K.