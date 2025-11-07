Informasi Harga Iron Bank EUR (IBEUR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam: $ 0.487128 $ 0.487128 $ 0.487128 Low 24 Jam $ 0.50377 $ 0.50377 $ 0.50377 High 24 Jam Low 24 Jam $ 0.487128$ 0.487128 $ 0.487128 High 24 Jam $ 0.50377$ 0.50377 $ 0.50377 All Time High $ 1.77$ 1.77 $ 1.77 Harga Terendah $ 0.00993562$ 0.00993562 $ 0.00993562 Perubahan Harga (1 Jam) -0.57% Perubahan Harga (1 Hari) -1.84% Perubahan Harga (7H) -10.35% Perubahan Harga (7H) -10.35%

Harga aktual Iron Bank EUR (IBEUR) adalah $0.493242. Selama 24 jam terakhir, IBEUR diperdagangkan antara low $ 0.487128 dan high $ 0.50377, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highIBEUR adalah $ 1.77, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00993562.

Dalam hal kinerja jangka pendek, IBEUR telah berubah sebesar -0.57% selama 1 jam terakhir, -1.84% selama 24 jam, dan -10.35% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Iron Bank EUR (IBEUR)

Kapitalisasi Pasar $ 1.48M$ 1.48M $ 1.48M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.48M$ 1.48M $ 1.48M Suplai Peredaran 3.00M 3.00M 3.00M Total Suplai 3,000,000.0 3,000,000.0 3,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Iron Bank EUR saat ini adalah $ 1.48M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar IBEUR adalah 3.00M, dan total suplainya sebesar 3000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.48M.