Harga J3FF by Virtuals Hari Ini

Harga live J3FF by Virtuals (J3FF) hari ini adalah $ 0.0001772, dengan perubahan 3.97% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi J3FF ke USD saat ini adalah $ 0.0001772 per J3FF.

J3FF by Virtuals saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 177,201, dengan suplai yang beredar 1.00B J3FF. Selama 24 jam terakhir, J3FF diperdagangkan antara $ 0.00015679 (low) dan $ 0.00018319 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01491712, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00006955.

Dalam kinerja jangka pendek, J3FF bergerak +2.43% dalam satu jam terakhir dan -11.58% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar J3FF by Virtuals (J3FF)

Kapitalisasi Pasar $ 177.20K$ 177.20K $ 177.20K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 177.20K$ 177.20K $ 177.20K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar J3FF by Virtuals saat ini adalah $ 177.20K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar J3FF adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 177.20K.