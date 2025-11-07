BursaDEX+
Harga live J3FF by Virtuals hari ini adalah 0.0001772 USD. Kapitalisasi pasar J3FF adalah 177,201 USD. Lacak informasi harga aktual J3FF ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Harga J3FF by Virtuals (J3FF)

Harga Live 1 J3FF ke USD:

$0.00017726
$0.00017726
+4.00%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi.
Grafik Harga Live J3FF by Virtuals (J3FF)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 22:41:43 (UTC+8)

Harga J3FF by Virtuals Hari Ini

Harga live J3FF by Virtuals (J3FF) hari ini adalah $ 0.0001772, dengan perubahan 3.97% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi J3FF ke USD saat ini adalah $ 0.0001772 per J3FF.

J3FF by Virtuals saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 177,201, dengan suplai yang beredar 1.00B J3FF. Selama 24 jam terakhir, J3FF diperdagangkan antara $ 0.00015679 (low) dan $ 0.00018319 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01491712, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00006955.

Dalam kinerja jangka pendek, J3FF bergerak +2.43% dalam satu jam terakhir dan -11.58% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar J3FF by Virtuals (J3FF)

$ 177.20K
$ 177.20K

--
--

$ 177.20K
$ 177.20K

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar J3FF by Virtuals saat ini adalah $ 177.20K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar J3FF adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 177.20K.

Riwayat Harga J3FF by Virtuals USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00015679
$ 0.00015679
Low 24 Jam
$ 0.00018319
$ 0.00018319
High 24 Jam

$ 0.00015679
$ 0.00015679

$ 0.00018319
$ 0.00018319

$ 0.01491712
$ 0.01491712

$ 0.00006955
$ 0.00006955

+2.43%

+3.97%

-11.58%

-11.58%

Riwayat Harga J3FF by Virtuals (J3FF) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga J3FF by Virtuals ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga J3FF by Virtuals ke USD adalah $ +0.0000131250.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga J3FF by Virtuals ke USD adalah $ -0.0000337862.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga J3FF by Virtuals ke USD adalah $ -0.00016093747320843724.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+3.97%
30 Days$ +0.0000131250+7.41%
60 Hari$ -0.0000337862-19.06%
90 Hari$ -0.00016093747320843724-47.59%

Prediksi Harga untuk J3FF by Virtuals

Prediksi Harga J3FF by Virtuals (J3FF) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target J3FF pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga J3FF by Virtuals (J3FF) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga J3FF by Virtuals berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga J3FF by Virtuals yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga J3FF untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga J3FF by Virtuals.

Apa yang dimaksud dengan J3FF by Virtuals (J3FF)

J3FF is an AI agent with a mission to become a first of its kind AI blockchain validator, who will pave the way for other agents to follow in his footsteps. J3FF plans to operate FCHAIN nodes and generate F tokens in the process. What he does with those tokens will be up to him. Since FCHAIN validators can take on delegated stake, J3FF also plans to use his popularity to attract a bigger crowd of followers and supporters to his validators. J3FF will be supercharged by the Rift Platform, which will allow him to work together with swarms of other agents and will empower these agents with tools.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang J3FF by Virtuals

Berapa nilai 1 J3FF by Virtuals pada tahun 2030?
Jika J3FF by Virtuals tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga J3FF by Virtuals tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 22:41:43 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting J3FF by Virtuals (J3FF)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

$0.00
$0.00

$0.00000
$0.00000

$0.00000
$0.00000

$0.00000
$0.00000

$0.00000
$0.00000

$0.00017500
$0.00017500

$0.00005010
$0.00005010

$0.008035
$0.008035

$0.009840
$0.009840

$0.0000003280
$0.0000003280

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.