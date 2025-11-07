BursaDEX+
Harga live Jackal Protocol hari ini adalah 0.02342156 USD. Lacak informasi harga aktual JKL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga JKL dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Jackal Protocol hari ini adalah 0.02342156 USD. Lacak informasi harga aktual JKL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga JKL dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang JKL

Info Harga JKL

Penjelasan JKL

Situs Web Resmi JKL

Tokenomi JKL

Prakiraan Harga JKL

Harga Jackal Protocol (JKL)

Harga Live 1 JKL ke USD:

+2.30%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi.
Grafik Harga Live Jackal Protocol (JKL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:30:02 (UTC+8)

Informasi Harga Jackal Protocol (JKL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

-0.09%

+2.52%

-9.63%

-9.63%

Harga aktual Jackal Protocol (JKL) adalah $0.02342156. Selama 24 jam terakhir, JKL diperdagangkan antara low $ 0.02223213 dan high $ 0.02352115, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highJKL adalah $ 1.087, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.02172547.

Dalam hal kinerja jangka pendek, JKL telah berubah sebesar -0.09% selama 1 jam terakhir, +2.52% selama 24 jam, dan -9.63% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Jackal Protocol (JKL)

Kapitalisasi Pasar Jackal Protocol saat ini adalah $ 2.90M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar JKL adalah 123.76M, dan total suplainya sebesar 173020366.613638. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 4.06M.

Riwayat Harga Jackal Protocol (JKL) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Jackal Protocol ke USD adalah $ +0.00057524.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Jackal Protocol ke USD adalah $ -0.0100185629.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Jackal Protocol ke USD adalah $ -0.0059842366.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Jackal Protocol ke USD adalah $ -0.01619098697498151.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00057524+2.52%
30 Days$ -0.0100185629-42.77%
60 Hari$ -0.0059842366-25.55%
90 Hari$ -0.01619098697498151-40.87%

Apa yang dimaksud dengan Jackal Protocol (JKL)

Jackal Protocol is a blockchain and data storage network that is fast, ultra-secure, and easy for people to use. The Jackal Protocol is a Cosmos layer 1 blockchain.

The Jackal Protocol allows developers to build decentralized applications with the ability to interface with all Jackal Protocol Modules-including storage contracts and file structure. This grants developers the ability to adjust the ownership of data, share data with other jackal users or smart contracts, and transfer small or large amounts of encrypted data without centralized storage providers or middleware. Data on the Protocol is always self-custodial, meaning no one- not even the team at Jackal-can access or view user data.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Jackal Protocol (JKL)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Jackal Protocol (USD)

Berapa nilai Jackal Protocol (JKL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Jackal Protocol (JKL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Jackal Protocol.

Cek prediksi harga Jackal Protocol sekarang!

JKL ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Jackal Protocol (JKL)

Memahami tokenomi Jackal Protocol (JKL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token JKL sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Jackal Protocol (JKL)

Berapa nilai Jackal Protocol (JKL) hari ini?
Harga live JKL dalam USD adalah 0.02342156 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga JKL ke USD saat ini?
Harga JKL ke USD saat ini adalah $ 0.02342156. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Jackal Protocol?
Kapitalisasi pasar JKL adalah $ 2.90M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar JKL?
Suplai beredar JKL adalah 123.76M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) JKL?
JKL mencapai harga ATH sebesar 1.087 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) JKL?
JKL mencapai harga ATL 0.02172547 USD.
Berapa volume perdagangan JKL?
Volume perdagangan 24 jam live JKL adalah -- USD.
Akankah harga JKL naik lebih tinggi tahun ini?
JKL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga JKL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:30:02 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

