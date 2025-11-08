Harga jacky Hari Ini

Harga live jacky ($JACKY) hari ini adalah $ 0.00007187, dengan perubahan 1.11% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $JACKY ke USD saat ini adalah $ 0.00007187 per $JACKY.

jacky saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 55,550, dengan suplai yang beredar 772.97M $JACKY. Selama 24 jam terakhir, $JACKY diperdagangkan antara $ 0.00006952 (low) dan $ 0.0000732 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00084879, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00004461.

Dalam kinerja jangka pendek, $JACKY bergerak +0.28% dalam satu jam terakhir dan -16.30% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar jacky ($JACKY)

Kapitalisasi Pasar $ 55.55K$ 55.55K $ 55.55K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 55.55K$ 55.55K $ 55.55K Suplai Peredaran 772.97M 772.97M 772.97M Total Suplai 772,969,215.7536174 772,969,215.7536174 772,969,215.7536174

