Harga Janny Hari Ini

Harga live Janny (JANNY) hari ini adalah $ 0.00000477, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi JANNY ke USD saat ini adalah $ 0.00000477 per JANNY.

Janny saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 13,090.74, dengan suplai yang beredar 2.74B JANNY. Selama 24 jam terakhir, JANNY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0003571, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000212.

Dalam kinerja jangka pendek, JANNY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -17.08% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Janny (JANNY)

Kapitalisasi Pasar $ 13.09K$ 13.09K $ 13.09K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 13.09K$ 13.09K $ 13.09K Suplai Peredaran 2.74B 2.74B 2.74B Total Suplai 2,743,535,900.8652883 2,743,535,900.8652883 2,743,535,900.8652883

Kapitalisasi Pasar Janny saat ini adalah $ 13.09K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar JANNY adalah 2.74B, dan total suplainya sebesar 2743535900.8652883. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 13.09K.