Harga Janro The Rat Hari Ini

Harga live Janro The Rat (JANRO) hari ini adalah $ 0.00002885, dengan perubahan 1.43% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi JANRO ke USD saat ini adalah $ 0.00002885 per JANRO.

Janro The Rat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 28,849, dengan suplai yang beredar 999.87M JANRO. Selama 24 jam terakhir, JANRO diperdagangkan antara $ 0.00002825 (low) dan $ 0.00002927 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00664208, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002825.

Dalam kinerja jangka pendek, JANRO bergerak +0.72% dalam satu jam terakhir dan -30.26% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Janro The Rat (JANRO)

Kapitalisasi Pasar $ 28.85K$ 28.85K $ 28.85K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 28.85K$ 28.85K $ 28.85K Suplai Peredaran 999.87M 999.87M 999.87M Total Suplai 999,872,499.919834 999,872,499.919834 999,872,499.919834

Kapitalisasi Pasar Janro The Rat saat ini adalah $ 28.85K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar JANRO adalah 999.87M, dan total suplainya sebesar 999872499.919834. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 28.85K.