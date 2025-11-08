BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Janro The Rat hari ini adalah 0.00002885 USD. Kapitalisasi pasar JANRO adalah 28,849 USD. Lacak informasi harga aktual JANRO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Janro The Rat hari ini adalah 0.00002885 USD. Kapitalisasi pasar JANRO adalah 28,849 USD. Lacak informasi harga aktual JANRO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang JANRO

Info Harga JANRO

Penjelasan JANRO

Situs Web Resmi JANRO

Tokenomi JANRO

Prakiraan Harga JANRO

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Janro The Rat

Harga Janro The Rat (JANRO)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 JANRO ke USD:

--
----
-1.40%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Janro The Rat (JANRO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 01:39:54 (UTC+8)

Harga Janro The Rat Hari Ini

Harga live Janro The Rat (JANRO) hari ini adalah $ 0.00002885, dengan perubahan 1.43% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi JANRO ke USD saat ini adalah $ 0.00002885 per JANRO.

Janro The Rat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 28,849, dengan suplai yang beredar 999.87M JANRO. Selama 24 jam terakhir, JANRO diperdagangkan antara $ 0.00002825 (low) dan $ 0.00002927 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00664208, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002825.

Dalam kinerja jangka pendek, JANRO bergerak +0.72% dalam satu jam terakhir dan -30.26% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Janro The Rat (JANRO)

$ 28.85K
$ 28.85K$ 28.85K

--
----

$ 28.85K
$ 28.85K$ 28.85K

999.87M
999.87M 999.87M

999,872,499.919834
999,872,499.919834 999,872,499.919834

Kapitalisasi Pasar Janro The Rat saat ini adalah $ 28.85K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar JANRO adalah 999.87M, dan total suplainya sebesar 999872499.919834. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 28.85K.

Riwayat Harga Janro The Rat USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00002825
$ 0.00002825$ 0.00002825
Low 24 Jam
$ 0.00002927
$ 0.00002927$ 0.00002927
High 24 Jam

$ 0.00002825
$ 0.00002825$ 0.00002825

$ 0.00002927
$ 0.00002927$ 0.00002927

$ 0.00664208
$ 0.00664208$ 0.00664208

$ 0.00002825
$ 0.00002825$ 0.00002825

+0.72%

-1.43%

-30.26%

-30.26%

Riwayat Harga Janro The Rat (JANRO) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Janro The Rat ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Janro The Rat ke USD adalah $ -0.0000136904.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Janro The Rat ke USD adalah $ -0.0000143126.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Janro The Rat ke USD adalah $ -0.00005024265239522555.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.43%
30 Days$ -0.0000136904-47.45%
60 Hari$ -0.0000143126-49.61%
90 Hari$ -0.00005024265239522555-63.52%

Prediksi Harga untuk Janro The Rat

Prediksi Harga Janro The Rat (JANRO) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target JANRO pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Janro The Rat (JANRO) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Janro The Rat berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga Janro The Rat yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga JANRO untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga Janro The Rat.

Apa yang dimaksud dengan Janro The Rat (JANRO)

JANRO is the ultimate memecoin, created purely to celebrate the internet’s favorite dancing rat, Janro. With no utility, no roadmap, and no purpose other than to spread joy, JANRO thrives on the universal appeal of its namesake: a hilarious rat with infinite dance moves who has captivated the world with his quirky energy.

Janro’s viral fame comes from his ability to groove to any genre, whether it’s upbeat EDM, classic salsa, or even the most obscure internet remixes. Similarly, Janro embraces the chaotic and unpredictable energy of the meme culture that Janro represents. It’s a coin that doesn’t take itself seriously but is powered by the collective enthusiasm of a community that loves to laugh, share, and dance along with the internet’s latest star.

Janro doesn’t promise groundbreaking technology or lofty goals—it’s simply a celebration of the absurd, the entertaining, and the viral. It’s a token for those who want to be part of a movement that’s about nothing more than fun and laughter. If you love Janro’s moves, share his memes, or just enjoy the idea of owning a coin named after a dancing rat, Janro is for you. No gimmicks, no promises—just pure, unadulterated meme magic.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Janro The Rat (JANRO)

Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Janro The Rat

Berapa nilai 1 Janro The Rat pada tahun 2030?
Jika Janro The Rat tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Janro The Rat tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 01:39:54 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Janro The Rat (JANRO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Jelajahi Janro The Rat Selengkapnya

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$21.46
$21.46$21.46

+114.60%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00007236
$0.00007236$0.00007236

+1,347.20%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.010755
$0.010755$0.010755

+168.87%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000015000
$0.000015000$0.000015000

+150.00%

Flux

Flux

FLUX

$0.18771
$0.18771$0.18771

+71.69%

ConstitutionDAO

ConstitutionDAO

PEOPLE

$0.01522
$0.01522$0.01522

+36.74%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.