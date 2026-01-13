BursaDEX+
Harga live Janus Henderson Anemoy Treasury Fund hari ini adalah 1.091 USD. Kapitalisasi pasar JTRSY adalah 343,254,403 USD. Lacak informasi harga aktual JTRSY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang JTRSY

Info Harga JTRSY

Penjelasan JTRSY

Situs Web Resmi JTRSY

Tokenomi JTRSY

Prakiraan Harga JTRSY

Harga Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY)

Harga Live 1 JTRSY ke USD:

$1.091
$1.091
0.00%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
Grafik Harga Live Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 11:30:38 (UTC+8)

Harga Janus Henderson Anemoy Treasury Fund Hari Ini

Harga live Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY) hari ini adalah $ 1.091, dengan perubahan 0.03% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi JTRSY ke USD saat ini adalah $ 1.091 per JTRSY.

Janus Henderson Anemoy Treasury Fund saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 343,254,403, dengan suplai yang beredar 314.55M JTRSY. Selama 24 jam terakhir, JTRSY diperdagangkan antara $ 1.091 (low) dan $ 1.091 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.091, sementara all-time low aset ini adalah $ 1.085.

Dalam kinerja jangka pendek, JTRSY bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan +0.06% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY)

$ 343.25M
$ 343.25M

--
--

$ 343.25M
$ 343.25M

314.55M
314.55M

314,553,301.744303
314,553,301.744303

Kapitalisasi Pasar Janus Henderson Anemoy Treasury Fund saat ini adalah $ 343.25M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar JTRSY adalah 314.55M, dan total suplainya sebesar 314553301.744303. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 343.25M.

Riwayat Harga Janus Henderson Anemoy Treasury Fund USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.091
$ 1.091
Low 24 Jam
$ 1.091
$ 1.091
High 24 Jam

$ 1.091
$ 1.091

$ 1.091
$ 1.091

$ 1.091
$ 1.091

$ 1.085
$ 1.085

0.00%

+0.03%

+0.06%

+0.06%

Riwayat Harga Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Janus Henderson Anemoy Treasury Fund ke USD adalah $ +0.000275.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Janus Henderson Anemoy Treasury Fund ke USD adalah $ +0.0029805029.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Janus Henderson Anemoy Treasury Fund ke USD adalah $ +0.0062370288.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Janus Henderson Anemoy Treasury Fund ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000275+0.03%
30 Days$ +0.0029805029+0.27%
60 Hari$ +0.0062370288+0.57%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Janus Henderson Anemoy Treasury Fund

Prediksi Harga Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target JTRSY pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Janus Henderson Anemoy Treasury Fund berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Janus Henderson Anemoy Treasury Fund yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga JTRSY pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Janus Henderson Anemoy Treasury Fund.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY)

Situs Web Resmi

Tentang Janus Henderson Anemoy Treasury Fund

Berapa harga Janus Henderson Anemoy Treasury Fund saat ini?

Janus Henderson Anemoy Treasury Fund diperdagangkan pada Rp18406.2610, mencerminkan pergerakan harga sebesar 0.02% selama 24 jam terakhir.

Berapa kapitalisasi pasar dan peringkat JTRSY?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp5791045033013.0, JTRSY berada di peringkat #203 secara global, menunjukkan eksistensinya dalam lanskap mata uang kripto.

Berapa volume perdagangan harian Janus Henderson Anemoy Treasury Fund?

Volume perdagangan 24 jam mencapai Rp--, menandakan minat yang kuat dari para pedagang serta kondisi likuiditas yang dalam.

Berapa jumlah suplai beredar JTRSY?

Terdapat 314553301.744303 token yang beredar di pasar terbuka.

Berapa rentang harga 24 jam terakhir?

Janus Henderson Anemoy Treasury Fund berosilasi antara Rp18406.2610 dan Rp18406.2610, mencerminkan volatilitas harian.

Bagaimana perbandingan Janus Henderson Anemoy Treasury Fund dengan harga tertinggi sepanjang masa (ATH)?

Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp18406.2610, memberikan patokan bagi potensi jangka panjang.

Apakah fundamental jangka panjang yang memengaruhi JTRSY?

Fundamental mencakup mekanisme suplai, tren adopsi dalam kategori Avalanche Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Base Ecosystem,Plume Network Ecosystem, serta momentum pengembangan di jaringan --.

Bagaimana perilaku JTRSY dalam berbagai kondisi pasar?

Saat periode volume tinggi, likuiditas meningkat dan spread menjadi lebih ketat. Pada periode volume rendah, fluktuasi harga mungkin menjadi lebih tidak menentu akibat berkurangnya kedalaman pasar.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Janus Henderson Anemoy Treasury Fund

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 11:30:38 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

Jelajahi Janus Henderson Anemoy Treasury Fund Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.