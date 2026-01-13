Harga Janus Henderson Anemoy Treasury Fund Hari Ini

Harga live Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY) hari ini adalah $ 1.091, dengan perubahan 0.03% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi JTRSY ke USD saat ini adalah $ 1.091 per JTRSY.

Janus Henderson Anemoy Treasury Fund saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 343,254,403, dengan suplai yang beredar 314.55M JTRSY. Selama 24 jam terakhir, JTRSY diperdagangkan antara $ 1.091 (low) dan $ 1.091 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.091, sementara all-time low aset ini adalah $ 1.085.

Dalam kinerja jangka pendek, JTRSY bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan +0.06% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY)

Kapitalisasi Pasar $ 343.25M$ 343.25M $ 343.25M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 343.25M$ 343.25M $ 343.25M Suplai Peredaran 314.55M 314.55M 314.55M Total Suplai 314,553,301.744303 314,553,301.744303 314,553,301.744303

Kapitalisasi Pasar Janus Henderson Anemoy Treasury Fund saat ini adalah $ 343.25M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar JTRSY adalah 314.55M, dan total suplainya sebesar 314553301.744303. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 343.25M.