Harga Jasper Hari Ini

Harga live Jasper (JASPER) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi JASPER ke USD saat ini adalah -- per JASPER.

Jasper saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 19,565.42, dengan suplai yang beredar 999.66M JASPER. Selama 24 jam terakhir, JASPER diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, JASPER bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -16.16% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Jasper (JASPER)

Kapitalisasi Pasar $ 19.57K$ 19.57K $ 19.57K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 19.57K$ 19.57K $ 19.57K Suplai Peredaran 999.66M 999.66M 999.66M Total Suplai 999,661,263.122807 999,661,263.122807 999,661,263.122807

Kapitalisasi Pasar Jasper saat ini adalah $ 19.57K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar JASPER adalah 999.66M, dan total suplainya sebesar 999661263.122807. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 19.57K.