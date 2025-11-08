Harga Jeetjail Hari Ini

Harga live Jeetjail (JEET) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.02% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi JEET ke USD saat ini adalah -- per JEET.

Jeetjail saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 18,573.22, dengan suplai yang beredar 99.56B JEET. Selama 24 jam terakhir, JEET diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, JEET bergerak +0.73% dalam satu jam terakhir dan -14.77% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Jeetjail (JEET)

Kapitalisasi Pasar $ 18.57K$ 18.57K $ 18.57K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 18.57K$ 18.57K $ 18.57K Suplai Peredaran 99.56B 99.56B 99.56B Total Suplai 99,564,407,308.27902 99,564,407,308.27902 99,564,407,308.27902

