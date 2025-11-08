Harga JELLY TIME Hari Ini

Harga live JELLY TIME (JELLY) hari ini adalah --, dengan perubahan 5.16% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi JELLY ke USD saat ini adalah -- per JELLY.

JELLY TIME saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15,705.93, dengan suplai yang beredar 999.64M JELLY. Selama 24 jam terakhir, JELLY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0015406, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, JELLY bergerak -1.08% dalam satu jam terakhir dan -5.75% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar JELLY TIME (JELLY)

Kapitalisasi Pasar $ 15.71K$ 15.71K $ 15.71K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 15.71K$ 15.71K $ 15.71K Suplai Peredaran 999.64M 999.64M 999.64M Total Suplai 999,641,261.7422 999,641,261.7422 999,641,261.7422

Kapitalisasi Pasar JELLY TIME saat ini adalah $ 15.71K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar JELLY adalah 999.64M, dan total suplainya sebesar 999641261.7422. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 15.71K.