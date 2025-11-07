Harga Jellyverse Hari Ini

Harga live Jellyverse (JLY) hari ini adalah $ 0.00063879, dengan perubahan 1.69% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi JLY ke USD saat ini adalah $ 0.00063879 per JLY.

Jellyverse saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 208,080, dengan suplai yang beredar 325.74M JLY. Selama 24 jam terakhir, JLY diperdagangkan antara $ 0.00062919 (low) dan $ 0.00066232 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.134589, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00060563.

Dalam kinerja jangka pendek, JLY bergerak -0.34% dalam satu jam terakhir dan -14.74% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Jellyverse (JLY)

Kapitalisasi Pasar $ 208.08K$ 208.08K $ 208.08K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 335.79K$ 335.79K $ 335.79K Suplai Peredaran 325.74M 325.74M 325.74M Total Suplai 525,669,672.0070514 525,669,672.0070514 525,669,672.0070514

