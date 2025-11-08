Harga JinPeng Hari Ini

Harga live JinPeng (JIN) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.39% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi JIN ke USD saat ini adalah -- per JIN.

JinPeng saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 39,965, dengan suplai yang beredar 852.72M JIN. Selama 24 jam terakhir, JIN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00143454, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, JIN bergerak +1.35% dalam satu jam terakhir dan -23.04% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar JinPeng (JIN)

Kapitalisasi Pasar $ 39.97K$ 39.97K $ 39.97K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 39.97K$ 39.97K $ 39.97K Suplai Peredaran 852.72M 852.72M 852.72M Total Suplai 852,720,609.9525034 852,720,609.9525034 852,720,609.9525034

Kapitalisasi Pasar JinPeng saat ini adalah $ 39.97K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar JIN adalah 852.72M, dan total suplainya sebesar 852720609.9525034. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 39.97K.