Harga JINX Hari Ini

Harga live JINX (JINX) hari ini adalah $ 0.00001972, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi JINX ke USD saat ini adalah $ 0.00001972 per JINX.

JINX saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15,574.19, dengan suplai yang beredar 789.75M JINX. Selama 24 jam terakhir, JINX diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00288201, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001599.

Dalam kinerja jangka pendek, JINX bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -15.89% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar JINX (JINX)

Kapitalisasi Pasar $ 15.57K$ 15.57K $ 15.57K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 15.57K$ 15.57K $ 15.57K Suplai Peredaran 789.75M 789.75M 789.75M Total Suplai 789,754,096.3450881 789,754,096.3450881 789,754,096.3450881

