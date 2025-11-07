BursaDEX+
Harga live JOBCOIN hari ini adalah 0.0043319 USD. Lacak informasi harga aktual JOBCOIN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga JOBCOIN dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang JOBCOIN

Info Harga JOBCOIN

Penjelasan JOBCOIN

Situs Web Resmi JOBCOIN

Tokenomi JOBCOIN

Prakiraan Harga JOBCOIN

Harga JOBCOIN (JOBCOIN)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 JOBCOIN ke USD:

$0.00429634
$0.00429634
+8.50%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live JOBCOIN (JOBCOIN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:30:22 (UTC+8)

Informasi Harga JOBCOIN (JOBCOIN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00387701
$ 0.00387701
Low 24 Jam
$ 0.00440818
$ 0.00440818
High 24 Jam

$ 0.00387701
$ 0.00387701

$ 0.00440818
$ 0.00440818

$ 0.01110616
$ 0.01110616

$ 0.00013024
$ 0.00013024

+0.64%

+10.55%

-32.28%

-32.28%

Harga aktual JOBCOIN (JOBCOIN) adalah $0.0043319. Selama 24 jam terakhir, JOBCOIN diperdagangkan antara low $ 0.00387701 dan high $ 0.00440818, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highJOBCOIN adalah $ 0.01110616, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00013024.

Dalam hal kinerja jangka pendek, JOBCOIN telah berubah sebesar +0.64% selama 1 jam terakhir, +10.55% selama 24 jam, dan -32.28% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar JOBCOIN (JOBCOIN)

$ 4.31M
$ 4.31M

--
--

$ 4.31M
$ 4.31M

999.87M
999.87M

999,873,405.92
999,873,405.92

Kapitalisasi Pasar JOBCOIN saat ini adalah $ 4.31M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar JOBCOIN adalah 999.87M, dan total suplainya sebesar 999873405.92. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 4.31M.

Riwayat Harga JOBCOIN (JOBCOIN) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga JOBCOIN ke USD adalah $ +0.0004134.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga JOBCOIN ke USD adalah $ +0.0009534568.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga JOBCOIN ke USD adalah $ +0.0006800056.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga JOBCOIN ke USD adalah $ -0.002027516604036839.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0004134+10.55%
30 Days$ +0.0009534568+22.01%
60 Hari$ +0.0006800056+15.70%
90 Hari$ -0.002027516604036839-31.88%

Apa yang dimaksud dengan JOBCOIN (JOBCOIN)

JobCoin ($JOBCOIN) is a dynamic meme token on the Solana blockchain, centered around the humorous narrative of escaping the 9-5 grind and achieving financial freedom through crypto. It embodies the dream of retiring early with wealth and leisure, resonating with a vibrant, global community of dreamers and meme enthusiasts. The project thrives on its community-driven ethos, where members actively shape its direction through creative input, meme generation, and collaborative initiatives. JobCoin’s endless meme potential, spanning workplace humor, financial independence, and lifestyle aspirations which fuels its engaging presence on platforms like Twitter. A passionate community and a playful yet ambitious vision, JobCoin offers boundless possibilities for growth, entertainment, and connection in the crypto space.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya JOBCOIN (JOBCOIN)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga JOBCOIN (USD)

Berapa nilai JOBCOIN (JOBCOIN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda JOBCOIN (JOBCOIN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk JOBCOIN.

Cek prediksi harga JOBCOIN sekarang!

JOBCOIN ke Mata Uang Lokal

Tokenomi JOBCOIN (JOBCOIN)

Memahami tokenomi JOBCOIN (JOBCOIN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token JOBCOIN sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang JOBCOIN (JOBCOIN)

Berapa nilai JOBCOIN (JOBCOIN) hari ini?
Harga live JOBCOIN dalam USD adalah 0.0043319 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga JOBCOIN ke USD saat ini?
Harga JOBCOIN ke USD saat ini adalah $ 0.0043319. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar JOBCOIN?
Kapitalisasi pasar JOBCOIN adalah $ 4.31M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar JOBCOIN?
Suplai beredar JOBCOIN adalah 999.87M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) JOBCOIN?
JOBCOIN mencapai harga ATH sebesar 0.01110616 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) JOBCOIN?
JOBCOIN mencapai harga ATL 0.00013024 USD.
Berapa volume perdagangan JOBCOIN?
Volume perdagangan 24 jam live JOBCOIN adalah -- USD.
Akankah harga JOBCOIN naik lebih tinggi tahun ini?
JOBCOIN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga JOBCOIN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting JOBCOIN (JOBCOIN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$100,971.42

$3,304.53

$1.0949

$154.92

$1.0004

$100,971.42

$3,304.53

$154.92

$2.1982

$957.24

$0.00000000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$4.651

$0.008256

$0.00002806

$14.2050

$0.0956

