Harga Joeing737 Hari Ini

Harga live Joeing737 (JEOING737) hari ini adalah $ 0.00003064, dengan perubahan 2.78% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi JEOING737 ke USD saat ini adalah $ 0.00003064 per JEOING737.

Joeing737 saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 30,640, dengan suplai yang beredar 999.94M JEOING737. Selama 24 jam terakhir, JEOING737 diperdagangkan antara $ 0.00003039 (low) dan $ 0.00003189 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01009771, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002766.

Dalam kinerja jangka pendek, JEOING737 bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -18.59% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Joeing737 (JEOING737)

Kapitalisasi Pasar $ 30.64K$ 30.64K $ 30.64K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 30.64K$ 30.64K $ 30.64K Suplai Peredaran 999.94M 999.94M 999.94M Total Suplai 999,942,255.0 999,942,255.0 999,942,255.0

Kapitalisasi Pasar Joeing737 saat ini adalah $ 30.64K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar JEOING737 adalah 999.94M, dan total suplainya sebesar 999942255.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 30.64K.