Harga JUAN Hari Ini

Harga live JUAN (JUAN) hari ini adalah $ 0.00002104, dengan perubahan 15.32% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi JUAN ke USD saat ini adalah $ 0.00002104 per JUAN.

JUAN saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 20,832, dengan suplai yang beredar 995.22M JUAN. Selama 24 jam terakhir, JUAN diperdagangkan antara $ 0.00001794 (low) dan $ 0.00002128 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00027405, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001456.

Dalam kinerja jangka pendek, JUAN bergerak +1.12% dalam satu jam terakhir dan -9.20% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar JUAN (JUAN)

Kapitalisasi Pasar $ 20.83K$ 20.83K $ 20.83K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 22.18K$ 22.18K $ 22.18K Suplai Peredaran 995.22M 995.22M 995.22M Total Suplai 1,059,678,562.882735 1,059,678,562.882735 1,059,678,562.882735

Kapitalisasi Pasar JUAN saat ini adalah $ 20.83K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar JUAN adalah 995.22M, dan total suplainya sebesar 1059678562.882735. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 22.18K.