Harga just a little guy Hari Ini

Harga live just a little guy (LITTLEGUY) hari ini adalah --, dengan perubahan 33.03% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LITTLEGUY ke USD saat ini adalah -- per LITTLEGUY.

just a little guy saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 57,972, dengan suplai yang beredar 999.88M LITTLEGUY. Selama 24 jam terakhir, LITTLEGUY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0091738, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, LITTLEGUY bergerak +2.50% dalam satu jam terakhir dan -14.57% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar just a little guy (LITTLEGUY)

Kapitalisasi Pasar $ 57.97K$ 57.97K $ 57.97K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 57.97K$ 57.97K $ 57.97K Suplai Peredaran 999.88M 999.88M 999.88M Total Suplai 999,884,324.50711 999,884,324.50711 999,884,324.50711

Kapitalisasi Pasar just a little guy saat ini adalah $ 57.97K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LITTLEGUY adalah 999.88M, dan total suplainya sebesar 999884324.50711. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 57.97K.