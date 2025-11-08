Harga Justice for Zachxbt Hari Ini

Harga live Justice for Zachxbt (ZACHXBT) hari ini adalah --, dengan perubahan 5.63% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ZACHXBT ke USD saat ini adalah -- per ZACHXBT.

Justice for Zachxbt saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 65,358, dengan suplai yang beredar 999.51M ZACHXBT. Selama 24 jam terakhir, ZACHXBT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00907321, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ZACHXBT bergerak +2.09% dalam satu jam terakhir dan -14.67% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Justice for Zachxbt (ZACHXBT)

Kapitalisasi Pasar $ 65.36K$ 65.36K $ 65.36K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 65.36K$ 65.36K $ 65.36K Suplai Peredaran 999.51M 999.51M 999.51M Total Suplai 999,508,974.399054 999,508,974.399054 999,508,974.399054

