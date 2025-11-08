Harga Kabosu Hari Ini

Harga live Kabosu (KABOSU) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.26% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KABOSU ke USD saat ini adalah -- per KABOSU.

Kabosu saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 51,504, dengan suplai yang beredar 420.69B KABOSU. Selama 24 jam terakhir, KABOSU diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, KABOSU bergerak +0.54% dalam satu jam terakhir dan -19.55% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Kabosu (KABOSU)

Kapitalisasi Pasar $ 51.50K$ 51.50K $ 51.50K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 51.50K$ 51.50K $ 51.50K Suplai Peredaran 420.69B 420.69B 420.69B Total Suplai 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

