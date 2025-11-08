Harga Kabosu on SOL Hari Ini

Harga live Kabosu on SOL (KABOSU) hari ini adalah $ 0.00004117, dengan perubahan 0.52% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KABOSU ke USD saat ini adalah $ 0.00004117 per KABOSU.

Kabosu on SOL saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 41,174, dengan suplai yang beredar 1000.00M KABOSU. Selama 24 jam terakhir, KABOSU diperdagangkan antara $ 0.00003872 (low) dan $ 0.00004117 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00153192, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003357.

Dalam kinerja jangka pendek, KABOSU bergerak +2.11% dalam satu jam terakhir dan -21.82% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Kabosu on SOL (KABOSU)

Kapitalisasi Pasar $ 41.17K$ 41.17K $ 41.17K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 41.17K$ 41.17K $ 41.17K Suplai Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total Suplai 999,999,225.0 999,999,225.0 999,999,225.0

Kapitalisasi Pasar Kabosu on SOL saat ini adalah $ 41.17K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KABOSU adalah 1000.00M, dan total suplainya sebesar 999999225.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 41.17K.