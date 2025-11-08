Harga Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou Hari Ini

Harga live Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) hari ini adalah $ 0.00001849, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ESTEE ke USD saat ini adalah $ 0.00001849 per ESTEE.

Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 18,491.29, dengan suplai yang beredar 1.00B ESTEE. Selama 24 jam terakhir, ESTEE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00316144, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000553.

Dalam kinerja jangka pendek, ESTEE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE)

Kapitalisasi Pasar $ 18.49K$ 18.49K $ 18.49K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 18.49K$ 18.49K $ 18.49K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

