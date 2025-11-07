Harga KAGE NETWORK (KAGE)
Harga live KAGE NETWORK (KAGE) hari ini adalah $ 0.00160021, dengan perubahan 2.30% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KAGE ke USD saat ini adalah $ 0.00160021 per KAGE.
KAGE NETWORK saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 160,105, dengan suplai yang beredar 100.00M KAGE. Selama 24 jam terakhir, KAGE diperdagangkan antara $ 0.00152406 (low) dan $ 0.00162429 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.070116, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00069228.
Dalam kinerja jangka pendek, KAGE bergerak -0.28% dalam satu jam terakhir dan -43.87% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar KAGE NETWORK saat ini adalah $ 160.11K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KAGE adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 160.11K.
-0.28%
+2.30%
-43.87%
-43.87%
Sepanjang hari ini, perubahan harga KAGE NETWORK ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga KAGE NETWORK ke USD adalah $ -0.0007096964.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga KAGE NETWORK ke USD adalah $ -0.0009599736.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga KAGE NETWORK ke USD adalah $ -0.003319544197184157.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+2.30%
|30 Days
|$ -0.0007096964
|-44.35%
|60 Hari
|$ -0.0009599736
|-59.99%
|90 Hari
|$ -0.003319544197184157
|-67.47%
Pada tahun 2040, harga KAGE NETWORK berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Building The Hardware Layer Of The Privacy-Focused Online Economy With A Battle-Tested Decentralized VPN Router Solution
With the unprecedented scale of digital data collection, increasingly sophisticated cyber threats, and ever-present government overreach, online privacy has never been more important. The proliferation of smart devices, IoT infrastructure and AI software is only set to amplify online risks by creating numerous new entry points for potential breaches. This has led to skyrocketing demand for privacy solutions, with the privacy-enhancing technology market forecast to exceed $24b by 2024.
VPNs (Virtual Private Networks) have emerged as a leading solution for online privacy due to their ability to encrypt internet traffic and mask users' IP addresses, effectively shielding personal data from prying eyes. This makes VPNs a reliable method for maintaining anonymity and protecting sensitive information. Indeed, adoption of VPNs has become so widespread that a recent Forbes report found that 33% of internet users worldwide have a VPN.
However, the current generation of centralized, software-based VPNs are replete with vulnerabilities and inefficiencies that limit their effectiveness as a long-term solution for delivering online security and privacy at scale. Software-based VPNs were designed with a single device - usually a personal computer - in mind. They struggle to handle the multi-device connected homes that users now find themselves in, which can include connected TVs, fridges, cameras and an ever growing list of IoT devices. Meanwhile, whilst early adopters were comfortable working with abstract software, mainstream consumers are seeking a simpler, plug and play solution. In addition to this, centralized VPN business models concentrate control and access to vast amounts of sensitive user data in the hands of a single entity. This creates a single point of failure and also opens up the possibility of governments compelling them to share data.
