Harga KAGE NETWORK Hari Ini

Harga live KAGE NETWORK (KAGE) hari ini adalah $ 0.00160021, dengan perubahan 2.30% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KAGE ke USD saat ini adalah $ 0.00160021 per KAGE.

KAGE NETWORK saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 160,105, dengan suplai yang beredar 100.00M KAGE. Selama 24 jam terakhir, KAGE diperdagangkan antara $ 0.00152406 (low) dan $ 0.00162429 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.070116, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00069228.

Dalam kinerja jangka pendek, KAGE bergerak -0.28% dalam satu jam terakhir dan -43.87% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar KAGE NETWORK (KAGE)

Kapitalisasi Pasar $ 160.11K$ 160.11K $ 160.11K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 160.11K$ 160.11K $ 160.11K Suplai Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar KAGE NETWORK saat ini adalah $ 160.11K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KAGE adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 160.11K.