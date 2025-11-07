BursaDEX+
Harga live KAGE NETWORK hari ini adalah 0.00160021 USD. Kapitalisasi pasar KAGE adalah 160,105 USD. Lacak informasi harga aktual KAGE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live KAGE NETWORK hari ini adalah 0.00160021 USD. Kapitalisasi pasar KAGE adalah 160,105 USD. Lacak informasi harga aktual KAGE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang KAGE

Info Harga KAGE

Penjelasan KAGE

Whitepaper KAGE

Situs Web Resmi KAGE

Tokenomi KAGE

Prakiraan Harga KAGE

Logo KAGE NETWORK

Harga KAGE NETWORK (KAGE)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 KAGE ke USD:

+1.70%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live KAGE NETWORK (KAGE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 22:44:12 (UTC+8)

Harga KAGE NETWORK Hari Ini

Harga live KAGE NETWORK (KAGE) hari ini adalah $ 0.00160021, dengan perubahan 2.30% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KAGE ke USD saat ini adalah $ 0.00160021 per KAGE.

KAGE NETWORK saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 160,105, dengan suplai yang beredar 100.00M KAGE. Selama 24 jam terakhir, KAGE diperdagangkan antara $ 0.00152406 (low) dan $ 0.00162429 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.070116, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00069228.

Dalam kinerja jangka pendek, KAGE bergerak -0.28% dalam satu jam terakhir dan -43.87% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar KAGE NETWORK (KAGE)

--
----

Kapitalisasi Pasar KAGE NETWORK saat ini adalah $ 160.11K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KAGE adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 160.11K.

Riwayat Harga KAGE NETWORK USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

-0.28%

+2.30%

-43.87%

-43.87%

Riwayat Harga KAGE NETWORK (KAGE) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga KAGE NETWORK ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga KAGE NETWORK ke USD adalah $ -0.0007096964.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga KAGE NETWORK ke USD adalah $ -0.0009599736.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga KAGE NETWORK ke USD adalah $ -0.003319544197184157.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+2.30%
30 Days$ -0.0007096964-44.35%
60 Hari$ -0.0009599736-59.99%
90 Hari$ -0.003319544197184157-67.47%

Prediksi Harga untuk KAGE NETWORK

Prediksi Harga KAGE NETWORK (KAGE) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target KAGE pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga KAGE NETWORK (KAGE) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga KAGE NETWORK berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga KAGE NETWORK yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga KAGE untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga KAGE NETWORK.

Apa yang dimaksud dengan KAGE NETWORK (KAGE)

Building The Hardware Layer Of The Privacy-Focused Online Economy With A Battle-Tested Decentralized VPN Router Solution

With the unprecedented scale of digital data collection, increasingly sophisticated cyber threats, and ever-present government overreach, online privacy has never been more important. The proliferation of smart devices, IoT infrastructure and AI software is only set to amplify online risks by creating numerous new entry points for potential breaches. This has led to skyrocketing demand for privacy solutions, with the privacy-enhancing technology market forecast to exceed $24b by 2024.

VPNs (Virtual Private Networks) have emerged as a leading solution for online privacy due to their ability to encrypt internet traffic and mask users' IP addresses, effectively shielding personal data from prying eyes. This makes VPNs a reliable method for maintaining anonymity and protecting sensitive information. Indeed, adoption of VPNs has become so widespread that a recent Forbes report found that 33% of internet users worldwide have a VPN.

However, the current generation of centralized, software-based VPNs are replete with vulnerabilities and inefficiencies that limit their effectiveness as a long-term solution for delivering online security and privacy at scale. Software-based VPNs were designed with a single device - usually a personal computer - in mind. They struggle to handle the multi-device connected homes that users now find themselves in, which can include connected TVs, fridges, cameras and an ever growing list of IoT devices. Meanwhile, whilst early adopters were comfortable working with abstract software, mainstream consumers are seeking a simpler, plug and play solution. In addition to this, centralized VPN business models concentrate control and access to vast amounts of sensitive user data in the hands of a single entity. This creates a single point of failure and also opens up the possibility of governments compelling them to share data.

Sumber Daya KAGE NETWORK (KAGE)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang KAGE NETWORK

Berapa nilai 1 KAGE NETWORK pada tahun 2030?
Jika KAGE NETWORK tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga KAGE NETWORK tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 22:44:12 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting KAGE NETWORK (KAGE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Jelajahi KAGE NETWORK Selengkapnya

