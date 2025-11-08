Harga KALM Hari Ini

Harga live KALM (KALM) hari ini adalah $ 0.00304222, dengan perubahan 2.13% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KALM ke USD saat ini adalah $ 0.00304222 per KALM.

KALM saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 25,987, dengan suplai yang beredar 8.54M KALM. Selama 24 jam terakhir, KALM diperdagangkan antara $ 0.00290932 (low) dan $ 0.0030445 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 4.52, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0013591.

Dalam kinerja jangka pendek, KALM bergerak +1.03% dalam satu jam terakhir dan -7.66% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar KALM (KALM)

Kapitalisasi Pasar $ 25.99K$ 25.99K $ 25.99K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 30.42K$ 30.42K $ 30.42K Suplai Peredaran 8.54M 8.54M 8.54M Total Suplai 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

