Harga Kamala Horris Hari Ini

Harga live Kamala Horris (KAMA) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.84% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KAMA ke USD saat ini adalah -- per KAMA.

Kamala Horris saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 88,077, dengan suplai yang beredar 995.56M KAMA. Selama 24 jam terakhir, KAMA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.03919388, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, KAMA bergerak -0.68% dalam satu jam terakhir dan +9.91% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Kamala Horris (KAMA)

Kapitalisasi Pasar $ 88.08K$ 88.08K $ 88.08K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 88.08K$ 88.08K $ 88.08K Suplai Peredaran 995.56M 995.56M 995.56M Total Suplai 995,559,218.0 995,559,218.0 995,559,218.0

Kapitalisasi Pasar Kamala Horris saat ini adalah $ 88.08K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KAMA adalah 995.56M, dan total suplainya sebesar 995559218.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 88.08K.